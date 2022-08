Pani Marii, po opłaceniu rachunku za ogrzewanie, zostawało 10 złotych na dzień. Gmina czasowo zawiesiła podwyżki

czytaj dalej

Wielkimi krokami zbliża się Top of the Top Sopot Festival. Opera Leśna znowu będzie rozśpiewana. Impreza potrwa od 16 do 19 sierpnia. Jedną z gwiazd będzie zespół Nocny Kochanek. - Mieliśmy okazję kilka lat temu grać z Big Cycem również na tym samym festiwalu i wiemy, że tam nie ma miejsca na pomyłki - mówił we wtorek w TVN24 Krzysztof Sokołowski, wokalista Nocnego Kochanka.