Pol'and'Rock Festival. Owsiak: śmiało można powiedzieć, że jest najlepszy, zawsze mówiliśmy, że jest najpiękniejszy

Sobota to ostatni dzień Pol'and'Rock Festival 2021. - Ten festiwal nabrał zupełnie nowego wizerunku w oparciu o to, co wypracowaliśmy przez poprzednie 26 lat. Wizerunku festiwalu światowego, który śmiało można powiedzieć, że jest najlepszy. Zawsze mówiliśmy, że jest najpiękniejszy, jest najlepszy - mówił podczas konferencji Jerzy Owsiak, prezes zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Sobota to ostatni dzień Pol'and'Rock Festival 2021. Po godzinie 14 rozpoczęła się konferencja prasowa, w której udział bierze między innymi Jerzy Owsiak, prezes zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak przekazał, łącznie z obsługą na festiwalu jest około 25 tysięcy osób.

- Okazało się, że ponad 15 tysięcy osób, które formalnie otrzymały od nas naszą opaskę, przeszły, wpisały się, zarejestrowały się. Oprócz tego są to na terenie goście, a także sama obsługa festiwalu, my liczymy około 7 tysięcy osób. Jesteśmy w dużej, prawie 25-tysięcznej społeczności, my tak liczymy mniej więcej - mówił Owiak.

Bezpieczeństwo na Pol'and'Rock

Owsiak dodał, że nie było żadnych poważnych wypadków. Okazało się, że trzy osoby otrzymały pozytywny test na COVID-19. - Wiemy, że te osoby dojechały do domu, że przyjęły to spokojnie - mówił Owsiak. – To pokazuje, że wszystkie testy, które przeprowadziliśmy miały ogromny sens - dodał.

Prezes WOŚP stwierdził również, że festiwal Pol'andRock nabrał "zupełnie nowego wizerunku". - W oparciu o to, co wypracowaliśmy przez poprzednie 26 lat - wizerunku festiwalu światowego, który śmiało można powiedzieć, że jest najlepszy. Zawsze mówiliśmy, że jest najpiękniejszy. Jest najlepszy - powiedział.

Pol'and'Rock Festival w tym roku pierwszy - ale zapewne nie ostatni - raz odbywa się na lotnisku w Makowicach w gminie Płoty (woj. zachodniopomorskie). "Najpiękniejszy festiwal świata" skończy się w sobotę w nocy koncertem Piotra Bukartyka.

Sobota na Pol'and'Rock Festival 13.13| Trwa ostatni dzień Pol'and'Rock Festival 2021. Festiwalowiczów czekają jeszcze koncerty, warsztaty i dyskusje z różnymi gośćmi. TVN24

Pol'and'Rock Festival na 73 hektarach lotniska Makowice-Płoty

W sobotę godzinie 15 rozpocznie się koncert - zagrają między innymi Pidżama Porno oraz Kasia Kowalska. Oficjalne zakończenie festiwalu zaplanowane jest w nocy o godzinie 1.20.

Pol'and'Rock Festival wystartował w czwartek po godzinie 15. Jeszcze przed rozpoczęciem programu imprezy Jerzy Owsiak, prezes zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poprosił ze sceny o pół minuty ciszy dla osób, które zmarły z powodu COVID-19.

Pół minuty ciszy dla osób, które zmarły z powodu COVID-19 29.07| Jerzy Owsiak poprosił później o pół minuty ciszy dla osób, które zmarły z powodu COVID-19. TVN24

Na 73 hektarach lotniska Makowice-Płoty powstało małe miasto, które musiało zaspokoić potrzeby 20 tysięcy festiwalowiczów.

Autor:MAK//rzw

Źródło: TVN24