Ślub na Pol'and'Rock Festival. Po ceremonii zimne piwo na kocyku

Pol'and'Rock Festival. Harmonogram koncertów na piątek 4 sierpnia

Pol'and'Rock Festival. Harmonogram koncertów na sobotę 5 sierpnia

15:00 - Duża Scena - Transgresja 16:00 - Duża Scena - Rise Of The Northstar 17:20 - Duża Scena - Pull The Wire 17:40 - Mała Scena - Światy Sztuczne 18:20 - Mała Scena - Múlk 18:30 - Duża Scena - Luiku 19:10 - Mała Scena - Zacier 19:50 - Duża Scena - Kwiat Jabłoni 20:10 - Mała Scena - Saint City Orchestra 21:20 - Duża Scena - Epica 21:30 - Mała Scena - Booze & Glory 22:40 - Mała Scena - Wojtek Szumański 22:40 - Duża Scena - Spin Doctors 00:10 - Duża Scena - While She Sleeps 01:30 - Duża Scena - Piotr Bukartyk & Ajagore (zakończenie)