Bramy Pol'and'Rock Festivalu otwarte

Bramy 29. edycji Pol'and'Rock Festivalu zostały otwarte. Impreza będzie się odbywała w dniach 3-5 sierpnia na lotnisku Czaplinek-Broczyno. Organizatorzy stworzyli tu całe tymczasowe miasteczko z marketem, szpitalem i masą atrakcji.

Teren na lotnisku pod Czaplinkiem otwarto punktualnie we wtorkowe południe i już rośnie tam miasteczko namiotowe gości 29. Pol’and’Rock Festivalu (wcześniej Przystanek Woodstock). Już przyjechały na miejsce tysiące osób, kolejne są w drodze, choć koncerty zaczynają się dopiero 3 sierpnia. Impreza potrwa do 5 sierpnia.

Gości wpuścił sam Jurek Owsiak, szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. - Otwieramy bramy. Bawcie się dobrze, bezpiecznie. Kochamy was bardzo - krzyczał do tłumu, który czekał na wejście na teren imprezy. Festiwalowiczom dobrych humorów nie popsuła nawet pogoda.

Apel Owsiaka o pokojowy stan

W miniony piątek na konferencji prasowej Owsiak mówił o ostatnich przygotowaniach do imprezy. - Nie ma biletów, w związku z tym każdy może do nas przyjechać. Jeżeli tylko do nas dotrzecie, to bawcie się zgodnie z tymi zasadami, które wprowadziliśmy. Jest bardzo prosty regulamin, który mówi o tym, żeby właśnie być ze sobą w bardzo takim pokojowym stanie, a także nie wprowadzać żadnych narkotyków, żadnej chemii, która by psuła zabawę - powiedział.

- Tu jesteśmy bardzo zdecydowani. Żadnych szklanych opakowań, żadnego odkrytego ognia, a później oddacie się zabawie, którą dla was przygotowaliśmy - dodał.

Pol'and'Rock 2023. Koncerty, kabarety, spotkania

Owsiak przekazał, że wydarzenie ruszy już w środę (2 sierpnia). - Będzie kabaret Paranienormalni i pan Li - zapowiedział.

- A później zaczynamy w czwartek (3 sierpnia) o godzinie 15 - dodał Owsiak. Przez trzy dni na scenach festiwalu pojawią się m.in.: Spin Doctors, Lady Pank, Brodka, Kwiat Jabłoni, Epica, Biohazard, Napalm Death, Bullet for My Valentine i Zalewski.

- Przez te trzy dni jesteśmy ze sobą. Mówimy wszystkim, zaraz będzie czysto. Zabezpieczyliśmy worki na śmieci, ale już rok temu społeczność festiwalowa pokazała, że dba o ten kawałek ziemi - podkreślił szef WOŚP.

Owsiak zaznaczył też, że teren lotniska Czaplinek-Broczyno jest "kawałkiem ziemi, gdzie nie ma wtyczki-elektryczki, gdzie nie ma kranu". - Jest po prostu pusta ziemia, wielka, ogromna. Trzeba wszystko przywieźć ze sobą. I to jest ten podziw dla techniki, dla tych wszystkich ludzi, którzy tworzą festiwal - dodał.

Są przygotowani na wszystko

Owsiak mówił też o tym, czego można się spodziewać na terenie festiwalu. - Będzie nasz wielki, ogromny supermarket, który bardzo lubicie. Dlatego jeszcze raz tu mówię bardzo głośno: nie przywoźcie ze sobą jedzenia, te ceny są takie same, jak u was na osiedlu - przekazał. - To jest to jedyny supermarket, gdzie na zakończenie festiwalu można zatańczyć, można zrobić węża i po prostu pobyć w takiej niezwykłej atmosferze - dodał.

Dla uczestników przygotowano informatory w liczbie 30 tysięcy egzemplarzy. Jest też specjalna aplikacja do pobrania na telefon.

- Tu jest cała rozpiska wszystkiego, co będzie na festiwalu, ale oprócz tego taką rozpiskę macie także w swoich telefonach. Jeżeli pobierzecie aplikację naszego partnera, to tam jest wszystko bardzo dokładnie opisane - przekazał Owsiak.

Szef WOŚP poinformował też, że na terenie festiwalu będzie działał specjalny szpital polowy, w działanie którego zaangażowane jest prawie 200 osób. - To medycy, lekarze, ludzie, którzy od lat do nas przyjeżdżają jako wolontariusze. Dbają o wasze zdrowie. W związku z tym, jeżeli coś wam się stanie, zgłaszajcie się do Pokojowego Patrolu. Pamiętajcie, jeżeli używacie jakichś lekarstw, które wymagają specjalnego przechowywania, my jesteśmy na to przygotowani od lat. Są specjalne lodówki, gdzie takie lekarstwa trzymamy. Zgłaszajcie się do nas i wtedy będzie wszystko wiadome - dodał.

Tradycyjnie Polański

Pol'and'Rock Festival to najstarszy z polskich festiwali, za rok odbędzie się jego jubileuszowa, trzydziesta edycja. Tradycyjnie impreza organizowana była w Kostrzynie nad Odrą, od 2022 roku gości ją zachodniopomorskie lotnisko Czaplinek-Broczyno. Festiwal okrzykiem "odjazd!" oficjalnie rozpocznie emerytowany zawiadowca ze stacji kolejowej w Żarach Roman Polański, który otwiera to wydarzenie od 1997 roku.

Pol'and'Rock Festival tradycyjnie pozostaje imprezą niebiletowaną - wstęp na nią jest całkowicie bezpłatny. Organizatorzy zapewniają uczestnikom dostęp do pola namiotowego, stref sanitarnych, pomocy medycznej, różnego rodzaju sklepów i płatnych parkingów. Uczestnicy powinni jednak sami odpowiednio przygotować się do spędzenia kilku dni na festiwalu, nie zapominając m.in. namiotów, śpiworów, karimat, latarek, kosmetyków, kremów przeciwsłonecznych i zatyczek do uszu.

