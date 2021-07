Ostatni dzień Pol'and'Rock Festival. Relacje uczestników imprezy

Trwa ostatni dzień Pol'and'Rock Festival 2021. Festiwalowiczów czekają jeszcze koncerty, warsztaty i dyskusje z różnymi gośćmi. - Żal, bardzo szybko nam zleciało. Rozmawialiśmy o tym, że ledwo co przyjechaliśmy, a już trzeba jechać - mówiła jedna z uczestniczek imprezy.

Pol'and'Rock Festival w tym roku pierwszy - ale zapewne nie ostatni - raz odbywa się na lotnisku w Makowicach w gminie Płoty (woj. zachodniopomorskie). "Najpiękniejszy festiwal świata" skończy się w sobotę w nocy koncertem Piotra Bukartyka. Ostatniego dnia czeka na festiwalowiczów jeszcze wiele atrakcji - koncertów i warsztatów. - Jak co roku żal odjeżdżać z festiwalu - mówił w rozmowie z reporterką TVN24 jeden z mężczyzn. Dodał, że ostatniego dnia nadal zamierza się dobrze bawić i pójść na jak największą ilość koncertów.

- Było super, koncerty rewelacyjne, atmosfera super. Nie ma żalu, zaraz będziemy też (za rok-red.) - stwierdziła jedna z uczestniczek. - Żal, bardzo szybko nam zleciało. Rozmawialiśmy o tym, że ledwo co przyjechaliśmy, a już trzeba jechać - poskarżyła się inna.

Poranna toaleta na Pol'and'Rock Festival

Od rana w sobotę można było na terenie imprezy spotkać osoby, które jeszcze przed zabawą ponowiły zdradzić swoje patenty na poranną toaletę w tak nietypowym miejscu, jakie jest lotnisko. -Jak ktoś chce ciepłą wodę i chce się wykąpać, to może sobie zapłacić te kilka złotych i się umyć - opowiadała jedna z dziewczyn w rozmowie z reporterką TVN24.

Ona sama jednak zastosowała inny sposób na umycie się w trudnych warunkach. - Patenty? No w kubku najlepiej - stwierdziła.

Sobota na Pol'and'Rock Festival 2021

W sobotę w namiocie Akademii Sztuk Przepięknych o godzinie 10 można było wziąć udział w spotkaniu z Radosławem Kotarskim. Od 11.30 fani mogli spotkać się z Przemysławem Kossakowskim i bohaterami Down the Road. Kolejni goście to Marta Lempart, Dorota Wellman i Marta Kapela.