Odliczanie do Pol'and'Rock Festival. Są już pierwsi festiwalowicze, rozpoczynają się warsztaty

Trwają ostatnie przygotowania do Pol'and'Rock Festival 2021. Impreza rusza w czwartek, pierwszy raz na lotnisku w Makowicach (Zachodniopomorskie). Na miejscu pojawili się już festiwalowicze, w środę od rana odbywają warsztaty Akademii Sztuk Pięknych, a wieczorem zapowiedziane są pierwsze koncerty. - Nowa energia, nowe miejsce. I to nowe miejsce jest czymś na lata - mówił podczas konferencji Jerzy Owsiak.

- Ten festiwal jest zorganizowany dzięki temu, że mamy partnerów, sponsorów. Przypominam, mimo najróżniejszych bzdur na nasz temat wypisywanych parę lat temu, to nie są pieniądze zbiórkowe. Nie mamy takiego prawa – powiedział Owsiak. – Te pieniądze musimy zdobyć wszystkie od "a" do "z", a więc nasi partnerzy, którzy tutaj z nami są, przyjęli także naszą filozofię. Nie chodzi tylko o to, żeby dać pieniądze. Chodzi o to, żeby ludzie poczuli, że ci partnerzy również mówią o ekologii, o naszej planecie, o świecie, że mówią o naszej wspólnocie - dodał.