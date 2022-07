Pobili się na stadionie, sędzia przerwał mecz. Zarzuty i areszt dla trzech osób

Czwartkowy mecz 1. rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji pomiędzy Lechią Gdańsk i macedońską Akademiją Pandev został przerwany w ósmej minucie z powodu zamieszek na trybunach. Sędzia zdecydował się odesłać piłkarzy do szatni, gdy doszło do starć między pseudokibicami na trybunie zajmowanej przez sympatyków gospodarzy. Do awantury doszło jeszcze przed meczem w przystadionowym klubie, a później bijatyka rozpoczęła się na trybunach gdańskiego stadionu. Przerwa w meczu między Lechią Gdańsk a Akademiją Pandev trwała około 40 minut. Spotkanie zakończyło się wynikiem 4:1 dla Lechii.

Zarzuty i areszt dla trzech mężczyzn

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prokurator Grażyna Wawryniuk w rozmowie z PAP powiedziała, że mężczyźni w trakcie sobotniego przesłuchania nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Za udział w pobiciu przy użyciu niebezpiecznego narzędzia grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Za przestępstwo uszkodzenia mienia grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat. Za przestępstwo zakłócenia imprezy masowej grozi do 2 lat pozbawienia wolności.