Płonie XIX-wieczny dom podcieniowy należący do Caritas

Joe Biden od poniedziałkowego wieczoru przebywa w Polsce. Dziś o godzinie 17.30 wygłosi przemówienie w Arkadach Kubickiego. Do wysłuchania wystąpienia prezydenta Stanów Zjednoczonych zaprasza Polaków ambasada USA. Około godziny 8 rano na warszawskim Okęciu wylądował prezydencki boeing 747. To ten Jumbo Jet najczęściej wykorzystywany jest jako Air Force One, czyli maszyna, na której pokładzie leci prezydent. Tym razem jednak - w związku z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie - Biden przyleciał do Polski innym samolotem. W tvn24.pl relacjonujemy wizytę Joe Bidena w Polsce oraz wydarzenia z i wokół Ukrainy.