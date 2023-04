Bracia jechali hulajnogą, upadli na chodnik. Po 11-latka przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

Lądował śmigłowiec LPR. 11-latek trafił do szpitala

- Po przeprowadzonych badaniach okazało się, że chłopcu na szczęście nic poważnego się nie stało. Funkcjonariusze będą wyjaśniali wszelkie okoliczności tego zdarzenia. Będą między innymi ustalali, czy chłopiec miał uprawnienia do tego, by jeździć hulajnogą elektryczną - przekazała Szypczyńska.

Policja przypomina: zakaz przewożenia osób hulajnogą

Policjanci przypominają, że do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane jest posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany.