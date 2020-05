Prokuratura już zna tożsamość kobiety, której rozczłonkowane ciało zabójca porzucił na polu

Są wyniki badania DNA kobiety, której rozczłonkowane ciało znaleziono na polu we wsi Piotrowo koło Nowego Dworu Gdańskiego (Pomorskie). Jak przekazała prokuratura, to poszukiwana od marca 23-latka spod Łomży. Podejrzany o zabójstwo 20-letni Patryk D. przebywa w areszcie.

Rozczłonkowane ciało kobiety znaleziono 30 kwietnia tego roku. Jedna z hipotez śledczych od początku zakładała, że to prawdopodobnie zaginiona na początku marca 23-latka spod Łomży, która wówczas mieszkała na warszawskiej Białołęce. Dziewczyna miała wyjechać do swojego byłego chłopaka mieszkającego w Nowym Dworze Gdańskim, a potem zniknęła.

Aby mieć pewność, śledczy czekali na wyniki badań porównawczych kodu DNA. Jak przekazała w środę portalowi tvn24.pl Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, prokuratura otrzymała już wyniki i może potwierdzić, że zamordowana to poszukiwana 23-latka.

20-latek przyznał się do zabójstwa

- Podejrzany, w wieku ok. 20 lat, przyznał się do zarzutu zabójstwa. Złożył obszerne wyjaśnienia. Będą one teraz weryfikowane innymi czynnościami procesowymi, żeby potwierdzić ich prawdziwość - powiedział na początku maja Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.