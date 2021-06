Paulina pojechała do chłopaka i ślad po niej zaginął. Jej ciało znaleźli na polu, on jest podejrzany o zbrodnię

Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku przekazała we wtorek, że postępowanie w sprawie zabójstwa 23-letniej Pauliny P. pozostaje w toku. - Śledztwo jest przedłużone do 29 lipca, natomiast termin aresztu do 24 lipca. Do prokuratury wpłynęła opinia sądowo-psychiatryczna po przeprowadzonej obserwacji podejrzanego. Biegli orzekli, że w chwili zarzuconego mu czynu nie miał zniesionej ani ograniczonej poczytalności - powiedziała.