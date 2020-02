"Groził pistoletem i krzyczał: siano, siano!". Pani Zofia mopem przepędziła zamaskowanego bandytę

- Chciałam go obsłużyć, ale patrzę, że trzyma pistolet i podchodzi bliżej, więc ja, trzymając mopa w wiadrze, bez chwili zastanowienia, zaczęłam go nim uderzać. On tylko wołał: "siano, siano!" - opowiada pani Zofia, właścicielka sklepu w Pinczynie (Pomorskie).