Trzylatek odjechał na rowerku, znalazł go leśnik. Babcia chłopca: dziękuję wszystkim za pomoc

Najmłodsi na gigancie

Kordian nie jest jedynym maluchem, który oddalił się i zniknął na kilka godzin. Niespełna dwa lata temu we Włocławku dwulatek opuścił teren żłobka. Malec bez problemu otworzył sobie furtkę i ruszył w stronę parkingu. Całą sytuację obserwowali rodzice innego dziecka. Byli przekonani, że chłopiec jest z kimś dorosłym, ale gdy zauważyli, że przez 5 minut nikt do dziecka nie podszedł, zareagowali. Malec wrócił do żłobka, a placówką zainteresowała się prokuratura.

Ale z pola widzenia potrafią zniknąć też starsze dzieci. Tak było w Łodzi. Kilka tygodni temu podczas spaceru na ul. Piotrkowskiej zniknął ośmiolatek. Zrozpaczona mama podbiegła do patrolu straży miejskiej, informując, że przed chwilą zaginął jej syn, z którym była na spacerze. Nie wiedziała, w którym kierunku poszedł. Patrol natychmiast przekazał tę informację do innych patroli oraz do centrum monitoringu miejskiego. Jak się okazało, zagubiony chłopiec postanowił wrócić do domu. Drzwi od domu były jednak zamknięte, ponieważ jego matka w tym czasie szukała go razem ze strażą miejską, wobec czego ośmiolatek poszedł do parku, do którego najczęściej chodził na spacery z mamą. Tam wystraszone, ale całe dziecko napotkał jeden z patroli.