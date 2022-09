Kilkunastotygodniowy ryś został zastrzelony. "To akt barbarzyństwa"

Przyrodnicy znaleźli w okolicach Piasecznika w gminie Choszczno martwe kocię rysia. Badania wykazały, że zastrzelono je z broni gładkolufowej. Sprawę bada policja.

Jak poinformował nas Maciej Tracz z Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego, we wtorek 14 września odnaleźli oni martwe rysie kocię – kilkunastotygodniową samiczkę. To najprawdopodobniej dziecko rysicy Cleo II, która była pod opieką ZTP i która urodziła w tym roku trzy kocięta. Informację o martwym kociaku przekazał im mieszkaniec okolicy.

Jak przekazuje WWF Polska, na pierwszy rzut oka nie było widać ani śladów krwi, ani ran wlotowych. Jednak podczas sekcji zwłok weterynarz odkrył w ciele rysia kulki śrutu – w tym w kręgosłupie. O sprawie została powiadomiona policja – ryś jest gatunkiem objętym ścisłą ochroną.

W ciele kotki odnaleziono śrut WWF Polska

Akt barbarzyństwa

– Na miejsce przyjechali policjanci i zebrali materiał dowodowy. Dziś (przyp. red.: w piątek) będę składał zeznania na komendzie. Będzie ciężko ustalić sprawcę, ale liczę, że się uda – mówi nam Tracz. Jego zdaniem to najprawdopodobniej osoba, która broń posiada legalnie i jest myśliwym.

Jak przekazuje WWF, według danych z obroży telemetrycznej Cleo II określono dokładne miejsce i przybliżony czas strzału. Ciało młodej kotki odnaleziono w pobliżu rzeki Rzeczyca pomiędzy miejscowościami Gładysz i Suchanówko.

– Zastrzelenie młodego rysia, który był jeszcze pod opieką samicy, to akt barbarzyństwa. Powinno to być surowo karane. Kłusownictwo i nadmierny odstrzał to główne przyczyny zaniku wielu lokalnych populacji tego gatunku w XX wieku. Dlatego jako organizacja, która aktywnie wspiera ochronę rysia w Polsce będziemy śledzić losy tej sprawy, aż do znalezienia winnego śmierci zwierzęcia i jego ukarania – komentuje Stefan Jakimiuk, starszy specjalista ds. ochrony gatunków w WWF Polska.

Dokładne miejsce zastrzelenia rysicy

Jej pierwszy miot

Obecnie trwa proces reintrodukcji rysi w północno-zachodniej Polsce. Rysie – szczególnie samice z młodymi – są pod obserwacją ekologów. Większość z nich ma obroże telemetryczne.

Wiadomo, że Cleo II miała w sumie trzy kocięta. Ślady odnalezione przez przyrodników świadczą, że pozostałe prawdopodobnie przeżyły.

Cleo II do Polski przyjechała w marcu 2021 roku z Niemiec jako roczne zwierzę. To jej pierwszy miot. W sumie od 2019 roku ZTP wypuściło w kraju 67 rysi.

Kto strzela do matki z dzieckiem?

To już drugi ryś na Pomorzu Zachodnim odnaleziony w tym roku. 24 lutego leśniczy Nadleśnictwa Kalisz Pomorski odkrył zastrzeloną rysicę. WWF Polska wyznaczyło 10 tysięcy złotych nagrody dla osoby, która przyczyni się do ujęcia kłusownika, a jej informacje przyczynią się do zatrzymania i osądzenia sprawcy tego zdarzenia.

– Celem naszego projektu jest urodzenie na wolności nowych zwierząt. I to jest miarą sukcesu naszej ciężkiej pracy. Jest to ogromny wysiłek pracy przyrodników, masa pieniędzy, czasu i emocji, a potem przychodzi taki człowiek i niszczy populację tych pięknych zwierząt. Poza tym kto strzela do matki z dziećmi? – pyta Maciej Tracz z ZTP.

Za zabicie zwierzęcia będącego pod ścisłą ochroną grozi kara do 3 lat więzienia.

Autor:eŁKa/gp

Źródło: TVN24 Pomorze