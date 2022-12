Straciła panowanie nad autem. Pojazd dachował. Wyciągnęli ją przejeżdżający kierowcy 

czytaj dalej

Ministrowie obrony Polski i Francji zatwierdzili umowę na dostawę dwóch satelitów obserwacyjnych wraz ze stacją odbiorczą w Polsce. - To dobra okazja do wzmocnienia zdolności do wczesnego rozpoznawania zagrożeń - powiedział szef MON Mariusz Błaszczak. "Całkowita wartość umowy wynosi około 575 milionów euro netto, a wyniesienie polskich satelitów w kosmos zostanie zrealizowane do 2027 roku" - poinformowała Agencja Uzbrojenia w wydanym we wtorek komunikacie.