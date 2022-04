Paulina zniknęła, a jej bliscy dostali niepokojącą wiadomość. Ciało dziewczyny znaleziono na polu

Proces z wyłączeniem jawności

Matka ofiary przyniosła do sądu zdjęcie córki oprawione w ramkę. - Chciałabym go tylko zapytać, dlaczego to zrobił. Moja córka nie zasługiwała na to, co on zrobił z nią, nie ma żadnego wytłumaczenia. Będę czekała na sprawiedliwy wyrok sądu, bo rozmawiać z nim nie chcę. Mam nadzieję, że już nigdy nie wyjdzie zza krat i nikt nie będzie musiał przeżywać tego, co ja - powiedziała wtedy dziennikarzom.