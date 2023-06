Uderzył w drzewo, wypadł z pojazdu. 36-latek nie żyje

czytaj dalej

W poniedziałek Główny Inspektorat Weterynarii potwierdził, że w większości próbek pobranych od chorych kotów wykryto wirusa ptasiej grypy. - Nie spodziewaliśmy się, że akurat ten wirus okaże się przyczyną choroby - mówił na antenie TVN24 wirusolog prof. Krzysztof Pyrć. Jak podkreślił, zarówno koty, jak i psy nie powinny stać się jego pierwszym celem. Naukowiec wyjaśniał, co należy robić, by zmniejszyć ryzyko zakażenia. Do sprawy odniósł się też prof. Krzysztof Rypuła z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.