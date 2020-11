17 policjantów przed sądem. Są oskarżeni o wymuszanie zeznań torturami

Usłyszeli oni zarzuty dotyczące stosowania tortur oraz przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków. Do wymuszania zeznań od przesłuchiwanych miało dochodzić od marca 2014 roku do kwietnia 2015 roku. Stosowana przez funkcjonariuszy przemoc miała polegać na biciu, kopaniu, uderzaniu pałką, używaniu gazu i rażeniu paralizatorem. Podczas pierwszej rozprawy sąd oddalił wnioski o wyłączenie jawności. Nie zgodził się również na zmianę składu sędziowskiego, o co wnosił jeden z poszkodowanych. Sąd odczytał akt oskarżenia. Większość oskarżonych zadeklarowała, że będzie składać wyjaśnienia.

Brutalne przesłuchania miały być nazywane "robieniem małego Guantanamo"

Akt oskarżenia w tej sprawie ostrołęcka prokuratura skierowała pod koniec 2017 roku do Sądu Rejonowego w Olsztynie. Jednak olsztyński sąd zwrócił się w czerwcu ub. roku do Sądu Najwyższego o przekazanie tej sprawy innemu sądowi równorzędnemu, ponieważ sędziowie orzekający w wydziałach karnych złożyli wnioski o ich wyłączenie. Powołali się na okoliczności mogące wywoływać uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności. Dlatego SN, kierując się "dobrem wymiaru sprawiedliwości", przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Ostródzie. Tamtejszy sąd zwrócił się wtedy do SN o przekazanie sprawy do innego sądu. Twierdził, że warunki lokalowe i techniczne uniemożliwiają mu sprawne przeprowadzenie procesu, ze względu m.in. na wymogi związane z zabezpieczeniem informacji niejawnych. SN nie uwzględnił tego wniosku, więc proces toczy się w Ostródzie.