Ocalili psa sąsiada, ten jednak miał o to żal. Interweniowała policja

50-latek miał żal do sąsiadów o to, że doprowadzili do odebrania mu psa. Groził im, ubliżał i miał podpalić ich foliowy tunel do uprawy warzyw. Policjanci z Orzysza (woj. warmińsko-mazurskie) zakazali mężczyźnie kontaktowania się z sąsiadami.

"Ostatecznie 50-latek doprowadził czworonoga do wychudzenia oraz powstania u niego obrażeń ciała. Sąsiedzi nie mogli dłużej patrzeć na krzywdę psa i zabrali go w dobrej wierze, by go ratować. Powiadomili odpowiednie służby, dzięki którym ocalony pies trafił do schroniska dla zwierząt, a jego właściciel został zatrzymany przez policjantów" - napisano w policyjnym komunikacie.