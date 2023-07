Cztery dni, 110 tysięcy uczestników i plejada gwiazd na scenach. Jubileuszowy Open'er zakończony

W nocy z soboty na niedzielę zakończył się najważniejszy festiwal muzyczny w Polsce, Open'er Festival. Na jubileuszowej, 20 edycji, bawiło się ponad 110 tysięcy osób, które mogły wysłuchać koncertów między innymi Arctic Monkeys Queens of the Stone Age czy One Republic. Chętni mogli też uczestniczyć w realizacji wydania specjalnego programu "Kampania #BezKitu".

Open'er Festival trwał od środy do soboty. Na czterech scenach ustawionych na terenie lotniska w Kosakowie zagrały polskie i zagraniczne gwiazdy, m.in.: Arctic Monkeys, OneRepublic, Lizzo, Queens of the Stone Age, SZA, Daria Zawiałow, Brodka czy Kendrick Lamar.

Dla zagranicznych gwiazd takich jak SZA czy Labrinth będą to jedyne festiwalowe występy tego lata w Europie. W ramach projektu club2020 wystąpiło też kilkanaście najważniejszych nazwisk polskiej sceny hip-hopowej.

W czasie tegorocznej edycji wrócił też Teatr na Opene’rze. Na uczestników czekali też przedstawiciele organizacji pozarządowych. Organizatorzy przekazują, że dużym zainteresowaniem cieszyła się strefa "Siła kobiet", która przyciągnęła dziesiątki organizacji pozarządowych. W Gdyni ustawiono też namiot "Let’s Talk", w którym odbyły się ważne dyskusje w ramach Open’era Obywatelskiego.

W piątek z Gdyni zrealizowany został odcinek specjalny programu "Kampania #BezKitu". Gośćmi Radomira Wita był prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz marszałkini województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak.

"To po prostu trzeba przeżyć"

- Dla mnie to kolejne spełnienie marzeń. Zespół dał z siebie 200 procent, ja też dałem 200 procent. Ten festiwal jest już wspomnieniem, które będę bardzo długo trzymał w pamięci - mówił po swoim koncercie Mrozu.

Z kolei Labrinth przyznał, że "czuł się, jakby odwiedził starego przyjaciela", chociaż była to jego pierwsza wizyta w Polsce.

- To niezwykłe miejsce, niezwykły festiwal. Podchodzą do ciebie nieznajomi, są życzliwi, uśmiechają się. Ludzie są sobie bliżsi, niż na co dzień. To po prostu trzeba przeżyć - mówiła przed kamerą jedna z uczestniczek festiwalu.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:bż

Źródło: tvn24.pl