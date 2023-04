Czołowe zderzenie. Nie żyje kierowca, trzy osoby w szpitalu

Warmia i Mazury. Tragiczny bilans wielkanocnego weekendu

To kolejny, tragiczny wypadek, do którego doszło na drogach Warmii i Mazur w wielkanocny weekend. W sobotę (8 kwietnia) na drodze ekspresowej S7 między Olsztynkiem a Mławą w okolicach Waplewa doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. Obaj kierowcy zmarli, a dwie osoby trafiły do szpitala. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że jeden jechał pod prąd.