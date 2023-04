Została pobita, później spadła na nią szafa. Kobieta nie żyje, sąd wydał wyrok

Rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie sędzia Adam Barczak poinformował w piątek, że sąd uznał Arkadiusza K. za winnego pobicia znajomej i przewrócenia na nią ciężkiego mebla. Mężczyzna został skazany za to na siedem lat więzienia. - Sąd zdecydował również, że oskarżony będzie odbywał tę karę w systemie terapeutycznego oddziaływania dla osób uzależnionych od alkoholu - dodał sędzia Barczak.

Najpierw bił kobietę pięściami, później przewrócił na nią komodę

Sąd Okręgowy w Olsztynie ustalił, że w mieszkaniu Arkadiusza K. regularnie odbywały się libacje alkoholowe, w których brała udział również zmarła kobieta. Feralnego dnia, 9 lutego 2022 roku, K. miał pretensje do pokrzywdzonej, że brudzi mu mieszkanie i podbiera pieniądze.

Do zdarzenia doszło w nocy z 9 na 10 lutego 2022 roku. Jak ustalili śledczy, w pewnym momencie Arkadiusz K. kilkukrotnie bardzo silnie uderzył kobietę pięścią w twarz. Jak dowodziła prokuratura, gdy pokrzywdzona upadła i leżała na podłodze oskarżony przewrócił na nią stojącą w pomieszczeniu komodę.

Sąd: zmarła, bo nikt nie udzielił jej pomocy

Sąd zwrócił przy tym uwagę, że obrażenia spowodowane przez oskarżonego były ciężkie, ale nie śmiertelne. - O ile w porę udzielono by pokrzywdzonej fachowej pomocy medycznej - zastrzegł sędzia i dodał, że żadna z osób przebywających w mieszkaniu nie zorientowała się w porę, jaki jest stan pokrzywdzonej. Nikt nie wezwał pogotowia ratunkowego i w konsekwencji nieudzielenia jej pomocy medycznej pokrzywdzona zmarła po kilku godzinach od powstania obrażeń.

Kłamał, by chronić kolegę. Został skazany

W tym samym procesie sąd skazał także Krzysztofa M., który brał udział w libacji. Został on oskarżony o złożenie fałszywych zeznań. Nie powiedział śledczym, co wie o zdarzeniu, by chronić kolegę Arkadiusza K. Krzysztof M. usłyszał wyrok ośmiu miesięcy pozbawienia wolności.