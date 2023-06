Zoperowali małą Liliankę, która choruje na niezwykle rzadką wadę genetyczną

Rocznie w Polsce z achondroplazją rodzi się dwoje, troje dzieci. Co to za choroba?

Achondroplazja to wada występująca z częstością 1:25000-50000 żywych urodzeń. Rocznie w Polsce rodzi się z nią średnio dwoje, troje dzieci. Istotą tej choroby jest nieprawidłowy wzrost kości m. in. czaszki, kręgosłupa i kończyn oraz niskorosłość. Bardzo często w achondroplazji największy otwór podstawy czaszki, czyli otwór wielkiej kości potylicznej jest zwężony. Ten otwór to jest miejsce, w którym kończy się mózg i zaczyna się rdzeń kręgowy. Zlokalizowany w tej okolicy rdzeń przedłużony to struktura odpowiadająca za najważniejsze czynności naszego ciała, takie, jak m. in. oddychanie, sterowanie pracą serca, poruszanie czy regulacja cyklu sen-czuwanie.