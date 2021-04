Znaleźli ekwipunek rycerza sprzed 600 lat. Miecz, pas, pochwa i noże "zachowane w niebywale dobrym stanie"

Miecz "grunwaldzki"

– To fenomenalny zestaw w postaci miecza, pochwy, pasa i dwóch noży. Biorąc pod uwagę, że zabytki te pochodzą z przełomu XIV i XV, a więc przeleżały w ziemi około 600 lat, to są zachowane w niebywale dobrym stanie – ocenia pasjonat archeologii Aleksander Miedwiediew, który skarby przekazał w darowiźnie Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. – W tamtym czasie były to przedmioty bardzo wartościowe. Dziś można to porównać do wartości samochodu osobowego – dodaje.

Cenna zguba

Jak z kolei podkreślił Szymon Drej, dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, znalezisko może także wzbogacić wiedzę historyczną o tej części Średniowiecza. – Zestaw orężny zostanie teraz poddany czynnościom konserwacyjnym i badawczym. Mamy pewne podejrzenia, co do statusu społecznego średniowiecznego właściciela miecza i jesteśmy ciekawi, co kryje się pod warstwą rdzy. Głębiej zbadamy również samo miejsce wydobycia zabytku, by poznać kontekst sytuacyjny jego pochodzenia. Liczymy na to, że tam pozostały dalsze zabytki, a być może znajdziemy tam nawet całego rycerza, to znaczy szczątki rycerza – mówi Drej.