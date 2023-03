Zmienił nagle pas i wjechał wprost pod nadjeżdżającą ciężarówkę

czytaj dalej

Sprawy dotyczące ustroju sądownictwa to wewnętrzne sprawy każdego państwa - powiedział w radiu RMF FM wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Odniósł się w ten sposób do trwających w Izraelu masowych protestów przeciwko kontrowersyjnej reformie wymiaru sprawiedliwości, postrzeganej jako próba wzmocnienia władzy ustawodawczej i wykonawczej kosztem sądownictwa. - Dzieliliśmy się naszymi doświadczeniami w tym zakresie. Sama strona izraelska nas o to pytała - poinformował wiceminister.