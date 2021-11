Olsztyn. Rodzeństwo zginęło na miejscu, jeden z kierowców uciekł. Sam zgłosił się do szpitala

Do zderzenia doszło w czwartek około godz. 19 na skrzyżowaniu ulic Bałtyckiej i Rybaki. Jadące jednym z samochodów dwie młode osoby - prokuratura potwierdziła nieoficjalne medialne doniesienia, że to rodzeństwo - zginęły na miejscu. Po wypadku kierowca drugiego z aut uciekł pieszo. Od razu ruszyły poszukiwania. W pobliżu miejsca wypadku znajduje się Jezioro Długie, a na jednym z jego brzegów rozciąga się las, którym można przejść do innych dzielnic Olsztyna. Jak podejrzewały służby, tę drogę wybrał mężczyzna.

Odnalazł się w szpitalu

Policjanci wcześniej pobrali próbki materiału genetycznego z samochodu 39-latka. Chodziło o to, by po zatrzymaniu można było potwierdzić, że to on na pewno siedział za kierownicą.