Sąd orzekł o prawnej niedopuszczalności ekstradycji do Rosji

Ilia N., poszukiwany przez rosyjski wymiar sprawiedliwości, nie zostanie prawdopodobnie poddany ekstradycji do Rosji. Olsztyński sąd orzekł bowiem o prawnej niedopuszczalności ekstradycji zatrzymanego w Polsce obywatela Federacji Rosyjskiej. Uznał, że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo naruszenia jego praw do obrony i rzetelnego procesu.

Środki wolnościowe

Czekają na uprawomocnienie

W ocenie olsztyńskiego sądu, zachodzi wysoki stopień prawdopodobieństwa naruszenia praw Ilii N., w tym jego prawa do obrony, do zaskarżenia wyroku oraz naruszenia standardów rzetelnego procesu określonych w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i w Konstytucji RP. Z tego powodu - zdaniem sądu - w pełni uzasadnione jest stwierdzenie o prawnej niedopuszczalności wydania Ilii N. z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium Federacji Rosyjskiej w celu pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej.

Rzecznik SO w Olsztynie przekazał również, że postanowienie w tej sprawie nie jest prawomocne. Jak zaznaczył, w przypadku uprawomocnienia, nie dojdzie do ekstradycji Ilii N. Natomiast, jeśli to postanowienie zostanie zaskarżone i ulegnie zmianie, to znaczy zostałaby stwierdzona prawna dopuszczalność wydania Rosjanina, to ostatecznie o jego ekstradycji - zgodnie z przepisami - zadecyduje minister sprawiedliwości.