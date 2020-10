Wjechała w niego, gdy przejeżdżał ścieżką rowerową

W Olsztynie doszło do potrącenia rowerzysty na przejściu ze ścieżką rowerową. Policja publikuje wideo z monitoringu "ku przestrodze". Kierującej samochodem grożą bowiem bardzo poważne konsekwencje.

We wtorek 6 października o godzinie 11:50 w Olsztynie przy zjeździe do marketu budowlanego przy ul. Leonharda doszło do potrącenia rowerzysty. Poruszał się on ścieżką rowerową, a kobieta, która go potrąciła, jadąc audi, skręcała w lewo w kierunku marketu.

41-letni cyklista został mocno poturbowany. Siła uderzenia zmiotła go z roweru i rzuciła na asfalt. Na nagraniu, które policja opublikowała "ku przestrodze" widać, jak tuż po wypadku wije się z bólu. Pogotowie zabrało go do szpitala.

Policja przestrzega i ostrzega

- Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego podczas wyjaśniania okoliczności tego zdarzenia ustalili, że winę za spowodowanie wypadku drogowego ponosi 61-letnia kierująca osobowym audi. Kobieta, jadąc ul. Leonharda od strony ul. Towarowej, podczas wykonywania manewru skrętu w lewo nie udzieliła pierwszeństwa przejazdu rowerzyście nadjeżdżającemu z jej prawej strony. 41-letni cyklista w chwili zdarzenia poruszał się po drodze dla rowerów – wyjaśnia podkom. Rafał Prokopczyk z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Podkreśla także, że oboje uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

Jeszcze na miejscu policjanci zatrzymali 61-letniej kierującej audi prawo jazdy. Pojazdy uczestniczące w zdarzeniu zostały także zabezpieczone do dalszych badań na policyjnym parkingu.

- Przypominamy o tym, że skutki wypadku drogowego nie kończą się na miejscu zdarzenia. Rekonwalescencja trwa długo, a często chwila nieuwagi może doprowadzić do nieodwracalnych zmian zdrowotnych. Konsekwencje spowodowania wypadku drogowego również mogą być surowe. Zgodnie z kodeksem karnym grozi za to kara nawet do trzech lat pozbawienia wolności – ostrzega podkom. Prokopczyk.

Google Maps

Autor:eŁKa/gp

Źródło: TVN24 Pomorze