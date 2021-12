Nie zatrzymał się do kontroli, okazało się, że był poszukiwany. Pościg zarejestrowały kamery monitoringu

Wszystko działo się we wtorek (21 grudnia) w Olsztynie. Policjanci dostali zgłoszenie o kradzieży paliwa z jednej ze stacji benzynowych. Funkcjonariusze otrzymali komunikat z opisem wyglądu sprawcy oraz informację o pojeździe, którym się poruszał. W pewnym momencie policjanci zauważyli podobne auto w alei Piłsudskiego w Olsztynie i postanowili zatrzymać kierowcę do kontroli.

Podejrzany o szereg kradzieży z włamaniem

- Podczas legitymowania mężczyzna próbował wprowadzić w błąd funkcjonariuszy, co do swojej tożsamości - podając się za brata. Policjanci jednak szybko ustalili jego prawdziwe personalia. Jak się okazało, 22-latek nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Ponadto, podczas sprawdzania go w policyjnym systemie wyszło na jaw, że był poszukiwany celem odbycia kary 13 miesięcy pozbawienia wolności za kradzież z włamaniem - przekazała policja.