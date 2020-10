27-latek został zaatakowany nożem, po kilku dniach zmarł w szpitalu. Zatrzymali podejrzewanego

32-latek podejrzewany o śmiertelne ugodzenie nożem mężczyzny został zatrzymany - przekazała olsztyńska policja. Funkcjonariusze szukali sprawców zabicia 27-latka, który z ranami kłutymi trafił do szpitala, gdzie po kilku dniach zmarł.

Podkom. Rafał Prokopczyk z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie przekazał, że "zatrzymano nożownika". Według przekazanych informacji jest to 32-latek.

Nagranie z monitoringu

27-letni mężczyzna został zaatakowany w nocy z 17 na 18 października na ulicy Krasickiego w Olsztynie. Ranny trafił do szpitala, gdzie po kilku dniach zmarł.

O ataku nożownika w dzielnicy Jaroty w Olsztynie poinformowała opinię publiczną rodzina ofiary, która za pośrednictwem mediów społecznościowych apelowała do świadków zdarzenia o pomoc w namierzeniu i zatrzymaniu nożownika. Po kilku dniach do apelu rodziny dołączyła policja, która upubliczniła nagrania z monitoringów i prosiła o pomoc w dotarciu do nagranych osób.