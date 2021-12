Pijana spowodowała kolizję, uciekła z miejsca zdarzenia. Lokalne media: to zakonnica

37-latka spowodowała stłuczkę na ulicy Bałtyckiej w Olsztynie (województwo warmińsko-mazurskie), a potem odjechała z miejsca zdarzenia. Niedługo później kobieta wróciła na miejsce zdarzenia w towarzystwie znajomej, która początkowo twierdziła, że to ona siedziała za kierownicą. Po chwili jednak zmieniła zdanie. A 37-latka przyznała się do wszystkiego. Okazało się, że była pijana. Jak przekazują lokalne media, to zakonnica.