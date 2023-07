Zginął mercedes warty 180 tysięcy. Po niecałej dobie odnaleźli auto ze zdemontowaną już pokrywą silnika

czytaj dalej

Nagrody Emmy zostaną rozdane po raz 75. W środę ogłoszone zostały nominacje. Historyczny wynik uzyskał serial "Sukcesja". Trzech aktorów grających główne role męskie w serialu dramatycznym otrzymało nominacje w tej kategorii. Łącznie ostatni sezon "Sukcesji" otrzymał 27 nominacji. Do historii przejdzie również "The Last of Us", pierwsza serialowa adaptacja przygodowej gry akcji nominowana do Emmy.