Matka siedmioletniej dziewczynki z zarzutem znęcania się, a dziadek "doprowadzenia do innej czynności seksualnej"

Matka siedmiolatki usłyszała zarzut znęcania się nad córką, a dziadek dziewczynki doprowadzenia jej do tak zwanej innej czynności seksualnej - przekazał Daniel Brodowski, prokurator rejonowy Olsztyn-Południe. W chwili zatrzymania kobieta i mężczyzna byli pijani.

O tym, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa na szkodę siedmioletniej dziewczynki policjanci dowiedzieli się w sobotę wieczorem. Zatrzymali w tej sprawie trzy osoby, w tym matkę i dziadka dziewczynki.

Daniel Brodowski, prokurator rejonowy Olsztyn-Południe poinformował we wtorek, że matka dziecka usłyszała zarzut znęcania się nad córką. Zarzut ten obejmuje ostatnie trzy lata.

Dziadek dziecka usłyszał zarzut doprowadzenia dziewczynki do tzw. innej czynności seksualnej.

- Wszystko wskazuje w tym momencie na to, że był to jednorazowy czyn - powiedział prokurator Brodowski, dodając, że prokuratorzy będą weryfikowali zebrany już materiał dowodowy i uzupełniali go.