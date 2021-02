Odśnieżał ulicę, nagle kierowca zajechał mu drogę. "Krzyczał i groził"

Wyprzedził ciągnik, który odśnieżał ulice Olsztyna, zajechał mu drogę i zahamował. - Kierowca tego auta zaczął mnie blokować, krzyczeć i grozić - opowiada pan Jacek, kierowca ciągnika. Dodaje, że w jego pracy nie jest to sytuacja wyjątkowa. Zdarzenie zarejestrowała kamera samochodowa.

Nagranie z kamery samochodowej pana Jacka otrzymaliśmy na Kontakt24 . Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godzinie 18. Pan Jacek wykonywał zlecenie dla Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie. Odśnieżał ciągnikiem ulice miasta.

Na przesłanym nam filmie widać, jak pan Jacek wjeżdża na trasę, po chwili mija go samochód osobowy i zaczyna hamować oraz blokować ciągnik.

- Jest pandemia, trzeba się czymś zając, żeby zarobić. Na ciągniku jestem osobą z doskoku. Ludzie są bardzo roszczeniowi, krzyczą, wyzywają, myślą, że jestem jakimś drugim sortem. Ten kierowca myślał, że nie mogę wjechać na skrzyżowanie, zaczął mnie blokować, krzyczeć i grozić. Krzyczał, że wymusiłem na nim włączenie się do ruchu, ale to nieprawda. On miał dwa pasy - opowiada mężczyzna.