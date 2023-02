Szczątki rakiet przywieźli wolontariusze, zrobił z nich instalację artystyczną. Stanęła przed ratuszem

Dokładnie w rok po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę przed olsztyńskim ratuszem stanęła instalacja artystyczna zbudowana ze szczątków rakiet, które spadły w okolicach Charkowa. Do Polski przywieźli je wolontariusze z konwojów humanitarnych. Przed magistratem instalacja zostanie miesiąc, później trafi do osoby, która najhojniej wesprze zbiórkę na pomoc medyczną dla ofiar wojny.

W rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie przed wejściem do gmachu olsztyńskiego ratusza odsłonięto instalację artystyczną, nawiązującą do wydarzeń za naszą wschodnią granicą. Dzieła podjął się olsztyński artysta Tonda Kinoko (dr hab. Antoni Grzybek), który na co dzień pracuje w Instytucie Sztuk Pięknych UWM.