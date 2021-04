Nękał, śledził, w końcu zabił. Cezary F. skazany na dożywocie

Cezary F. został skazany na dożywocie za zabójstwo 50-letniej Barbary R. Ciało kobiety znaleziono we wrześniu 2018 roku w jednym z mieszkań w Mrągowie (Warmińsko-Mazurskie). Miała osiem ran postrzałowych. Mężczyzna wcześniej nękał kobietę i jej groził.

Do zbrodni doszło we wrześniu 2018 roku w Mrągowie. Barbara R. nie była jedyną osoba prześladowaną przez mężczyznę. Więcej w reportażu Marty Abramczyk w TVN24 GO.