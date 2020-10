14-latka brała udział w proteście. Policja: jej sprawa trafi do sądu rodzinnego

Policjanci skierują do sądu rodzinnego sprawę 14-latki, która brała udział w poniedziałkowym proteście przeciwko orzeczeniu Trybunału w sprawie aborcji. Do sprawy odniosły się przedstawicielki Ogólnopolskiego Strajku Kobiet: staniemy solidarnie za każdą jedną taką dziewczynką, kobietą, która będzie represjonowana z powodu tego, że broni swoich praw i broni swojej godności - oświadczyły podczas piątkowej konferencji.

- Dziewczyna szła na czele tego pochodu, wykrzykiwała hasła - powiedział. Prokopczyk poinformował, że kiedy funkcjonariusze legitymowali 14-latkę, podeszła do nich babcia dziewczyny. Kobieta również była na proteście i odebrała ją pod swoją opiekę. Oficer prasowy dodaje, że wbrew niektórym doniesieniom dziewczyna nie została zatrzymana, a wylegitymowana.

Sprawa trafi do sądu rodzinnego

Policja w Olsztynie sporządziła już dokumentację do sądu rodzinnego, w której prosi o zbadanie, czy 14-latka była współorganizatorką marszu oraz czy w związku z wykrzykiwanymi hasłami i swoim działaniem w manifestacji nie jest ona zdemoralizowana. Prokopczyk wyjaśnił, że dziewczyna nie była przez policję przesłuchiwana czy rozpytywana.

- Wszelkie czynności związane z wyjaśnianiem tej sprawy będzie podejmował sąd rodzinny. Jeżeli sąd zleci jakieś czynności policji, wówczas je wykonamy, na przykład przekażemy zapisy monitoringu - powiedział oficer prasowy olsztyńskiej policji. Po poniedziałkowym proteście policja skierowała do sądu 17 wniosków o ukaranie ich uczestników. Więcej wniosków, ponad 20, ma być skierowanych w związku z protestem w środę, który był najliczniejszym jak dotąd marszem w Olsztynie.

Protesty w całym kraju

Obywające się w całym kraju protesty mają związek z decyzją Trybunału Konstytucyjnego, który w czwartek 22 października orzekł o niezgodności z konstytucją prawa do aborcji w przypadku ciężkiego upośledzenia płodu. Orzeczenie zapadło większością głosów. Zdanie odrębne złożyło dwóch sędziów: Piotr Pszczółkowski i Leon Kieres.

Prokurator krajowy Bogdan Święczkowski skierował we wtorek pismo do prokuratur regionalnych. Wydał w nim polecenie prokuratorom, którzy prowadzą postępowania przygotowawcze w sprawie czynów "mających związek z odbywającymi się nielegalnymi zgromadzeniami". Polecił im między innymi, by "bezzwłocznie przeprowadzali czynności i wydawali decyzje procesowe".