Wyszedł z domu, nie mówiąc, gdzie idzie. Jego ciało wyłowiono z wody

Policja będzie badać teraz, jak doszło do śmierci 16-latka. – Bierzemy pod uwagę każdą hipotezę – przekazał nam st. asp. Piotr Duziak z policji w Bydgoszczy. - Policjanci zbierają dowody, przesłuchujemy świadków. Na tę chwilę za wcześnie jest, aby wykluczyć jakąkolwiek okoliczność, w jakiej mogło dojść do śmierci nastolatka - dodał. Istotne będą wyniki sekcji zwłok, która powinna dać odpowiedź o bezpośredniej przyczynie śmierci.

Setki osób szukały Piotra

Ostatni raz mieli widzieć go właśnie koledzy – około godz. 22 w autobusie linii 96, którym wracał do domu do Ciela. Znajomi mieli nie zauważyć, kiedy i w jakich okolicznościach wysiadł. Wtedy także po raz ostatni zalogował się jego telefon.