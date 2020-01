9-miesięczna Blanka zmarła po dwóch miesiącach męczarni. MOPS miał popełnić błędy

Z kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wynika, że pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku (Warmińsko-Mazurskie) popełnili poważne błędy przy opiece nad rodziną 9-miesięcznej Blanki. Dziewczynka zmarła 22 czerwca ub.r. Przyczyną śmierci był krwotok wewnętrzny i uszkodzenie mózgu. Przed śmiercią Blanka miała być wykorzystana seksualnie.

Dziennikarze TVN24 dotarli do ustaleń raportu Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie na temat działań pracowników MOPS w Olecku w sprawie brutalnego morderstwa małej Blanki. Według raportu doszło do szeregu nieprawidłowości i uchybień. Wśród nich jest nierzetelne przeprowadzenie wywiadu środowiskowego czy niewszczęcie procedury "Niebieskiej karty", choć były ku temu uzasadnione powody.

Wyniki kontroli wskazują też, że dyrektorka MOPS nie miała wystarczającego nadzoru nad swoimi pracownikami i to nie tylko w związku ze sprawą Blanki. Pod koniec ubiegłego roku kobieta została zwolniona ze stanowiska.

Dwie kontrole, różne ustalenia

Urzędnicy miejscy z Olecka obiecali odnieść się do ustaleń kontroli w najbliższy poniedziałek. Miasto swoją kontrolę wszczęło już na początku lipca ubiegłego roku. Na konferencji prasowej w lipcu 2019 roku przedstawiono jej wstępne wyniki. Miejska kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

- Opiekun społeczny z ramienia MOPS-u opiekował się dzieckiem i matką, i rodziną, można powiedzieć, od dnia narodzin (Blanki - red.) - informował burmistrz Olecka Karol Sobczak.

Jak mówił, z ich ustaleń wynika, że pracownik regularnie monitorował sytuację w rodzinie i nie zaniedbywał swoich obowiązków.

Burmistrz przypomniał także na tej samej konferencji, że to po interwencji pracowników MOPS-u w listopadzie 2018 roku nowo narodzona Blanka została odebrana matce - Annie W.

- 2 listopada, gdy pracownicy MOPS dostali komunikat od mieszkańców, że coś złego dzieje się z matką, pracownicy MOPS wraz z policją podjęli działania w sposób natychmiastowy - opowiadał. Dodał, że już 5 listopada sąd na wniosek MOPS-u "zabezpieczył dziecko w rodzinie zastępczej".

Burmistrz Olecka: MOPS był przeciwny, by dziecko wróciło do matki tvn24

Trzymał ją na rękach i niczego nie zauważył

Jak mówił burmistrz, podczas gdy dziecko przebywało w tzw. pogotowiu zastępczym, matka, która miała problem z uzależnieniem, poddała się terapii i cały czas "podejmowała dobrą wolę do tego, by dziecko do niej wróciło".

- 7 lutego tego roku nastąpiła sytuacja, że sąd zwrócił się z opinią do PCPR-u (Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - red.), jak PCPR ocenia taką możliwość, by dziecko wróciło do matki biologicznej. Opinia PCPR-u oraz naszego MOPS-u była negatywna – przypominał burmistrz. Choć opinia pracowników społecznych była negatywna, to 14 marca na rozprawie sądowej, na której nie pojawił się pracownik MOPS, sąd zdecydował, że dziecko powinno wrócić do matki.

Jak przekonywała w lipcu wiceburmistrz Olecka Sylwia Wieloch, po powrocie Blanki do biologicznej matki nic nie wskazywało na to, że dziecko jest maltretowane. - Z naszych informacji wynika, że dziecko było zdrowe, pogodne, radosne, nie było żadnych śladów czy urazów - dodała Wieloch.

- Pracownik socjalny tydzień przed tragedią miał dziecko na rękach i nie zauważył żadnych niepokojących śladów, ani w zachowaniu dziecka, ani na ciele dziecka - dodał burmistrz Sobczak.

Jednak śledczy uważają, że dziewięciomiesięczna dziewczynka miała być przed śmiercią maltretowana przynajmniej dwa miesiące, czyli właściwie od momentu przekazania jej z powrotem matce.

Czy matka zgwałciła i zabiła córkę?

Blanka zmarła 22 czerwca wieczorem. Sekcja zwłok dziecka wykazała, że przyczyną śmierci był krwotok wewnętrzny i uszkodzenie mózgu. Dziewczynka miała obrażenia głowy i klatki piersiowej. Prawdopodobnie była bita tępym narzędziem lub uderzana o kant stołu. Badania wykazały także, że doszło do wykorzystania seksualnego dziecka.

Kilka dni później zatrzymano rodziców dziewczynki. Oboje usłyszeli zarzuty zabójstwa dziecka ze szczególnym okrucieństwem i wykorzystania seksualnego Blanki. Trafili do aresztów.

Blanka zmarła 22 stycznia 2018 roku archiwum rodzinne

Szybko okazało się, że 44-letni Grzegorz W., którego obciążały zeznania Anny W., nie mógł dopuścić się tego przestępstwa. Nie wskazywały na niego ślady DNA i miał silne alibi - jego wersję, że nie przebywał wówczas w domu potwierdzili zarówno świadkowie, jak i wydruki lokalizacji jego telefonu komórkowego. Mężczyzna 1 lipca został zwolniony z aresztu.

Grzegorz W. ma obecnie zakaz opuszczania kraju, ponieważ wciąż ciążą na nim zarzuty. Jednak to Anna W. jest teraz główną podejrzaną Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, która przejęła sprawę od Prokuratury Okręgowej w Suwałkach. Kobieta twierdzi, że jest niewinna.

Jak informował Urząd Miasta w Olecku, Anna W. niedługo przed tragedią otrzymała z MOPS około trzech tysięcy złotych. Kobieta miała część z tej kwoty przeznaczyć na spłatę czynszu i na ubranka dla dziecka. Planowała też kupić dziecku łóżeczko.

Do sprawy odniósł się prokurator generalny Zbigniew Ziobro, który stwierdził, że mogło w niej dojść do bardzo nietrafnych decyzji organów państwowych – chodzi o decyzję Sądu Rejonowego w Olecku, który w marcu 2019 roku zgodził się na powrót Blanki do matki. Ziobro objął tę sprawę swoim nadzorem.

"Wieszają na nim psy. Tata by w życiu tego nie zrobił" tvn24

Źródło: TVN24 Pomorze