Odkryto szczątki blisko 500 osób. Część zmarłych pozbawiono głów, w szczękach umieszczono monety

Według szacunków archeologów, na cmentarzu luzińskim zmarłych grzebano od średniowiecza do końca XIX wieku. Ich zdaniem, sposób pochówku ok. 20-30 procent z nich, wskazuje na stosowanie tzw. praktyk "antywampirycznych" i rzuca nowe światło na historię dawnych obrzędów i zwyczajów ludowych w regionie.

- Praktyki te polegały m.in. na wkładaniu do grobów fragmentów cegieł lub kamieni oraz monet w usta zmarłych. Wszystko to po to, aby po śmierci nie mogli oni wrócić do świata żywych. Te cegły bądź kamienie miały go przygnieść, unieruchomić w trumnie. Moneta była dawana natomiast po to, aby - gdy zmarły obudzi się trumnie, miał po prostu jakieś zajęcie - mógł ją ssać lub gryźć - tłumaczy Stromski.