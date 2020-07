Usłyszał zarzuty zabójstwa dwóch kobiet. Gdy go zatrzymali, miał w organizmie ponad pięć promili alkoholu

Podejrzany usłyszał również zarzuty w związku z awanturą, którą wywołał dzień przed morderstwem. Wówczas do mieszkania w Nowym Stawie została wezwana policja. Podczas interwencji 51-latek szarpał się i znieważył funkcjonariusza policji i strażnika miejskiego, którzy próbowali go przewieźć do izby zatrzymań. Za to przestępstwo usłyszał zarzuty użycia przemocy wobec funkcjonariuszy i znieważenia.