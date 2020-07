Nie żyją dwie kobiety. Podejrzewany o zabójstwo trafił do szpitala, w organizmie miał ponad pięć promili alkoholu

Policja zatrzymała 51-latka podejrzewanego o zabójstwo dwóch kobiet w jednym z mieszkań w Nowym Stawie w powiecie malborskim (Pomorskie). Zginęły prawdopodobnie od ciosów nożem. Zatrzymany trafił do szpitala, miał ponad pięć promili alkoholu w organizmie.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 22. Kobiety zostały zaatakowane w mieszkaniu. Kilkadziesiąt minut później policja zatrzymała 51-letniego mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo. Jak poinformowała we wtorek mł. asp. Sylwia Kowalewska, oficer prasowa komendy policji w Malborku, funkcjonariusze zabezpieczyli na miejscu przestępstwa m.in. nóż jako prawdopodobne narzędzie zbrodni. - Prokuratura wszczęła śledztwo, a ciała ofiar przewieziono do prosektorium celem wykonania sekcji - przekazała policjantka. Kowalewska podkreśliła, że z uwagi na dobro śledztwa, nie może udzielać więcej informacji.