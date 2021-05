Sześcioro dzieci samych w mieszkaniu. Pijana matka nie była w stanie podać ich wieku, ojciec się awanturował

Policjanci z Nowego Dworu Gdańskiego zatrzymali rodziców sześciorga dzieci. Matka była półprzytomna, nie była nawet w stanie podać wieku dzieci i pokazać, gdzie są ich ubrania. Ojciec na widok policjantów wpadł w szał. Obojgu grozi teraz do pięciu lat więzienia.

Jak poinformowała sierżant sztabowy Karolina Figiel z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim, w czwartek wieczorem policjanci dostali zgłoszenie, że w jednym z mieszkań na terenie gminy Stegna może znajdować się sześcioro dzieci w wieku od trzech do dziewięciu lat, którymi opiekują się pijani rodzice. Taką informację przekazał pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na miejscu przed budynkiem zauważono pijaną kobietę – matkę dzieci, które same przebywały w mieszkaniu. Kobieta miała blisko dwa promile alkoholu w organizmie.

Agresywny ojciec, nieobecna matka

W tym czasie do mieszkania przyszedł 35-letni ojciec dzieci. Na widok policjantów wszczął awanturę. – Był agresywny i wulgarny – relacjonuje policjantka. On także był pijany – miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.

- Policjanci zaopiekowali się dziećmi i przekazali je w bezpieczne miejsce – mówi nam sierż. sztab. Figiel. Rodzice natomiast usłyszeli zarzuty bezpośredniego narażenie swoich dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia albo zdrowia. Za to przestępstwo grozić kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

– Nieodpowiedzialność rodziców często bywa przyczyną dramatu. Dzieci nie potrafią się same obronić przed zagrożeniami, na jakie wystawiają lekkomyślność i niedojrzałość rodziców. Dlatego tak ważne jest to, by osoby będące świadkami krzywdy, która dzieje się dziecku, reagowały. Jeden telefon, nawet anonimowy, wykonany pod numer alarmowy 112, może pomóc – apeluje policjantka.