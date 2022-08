Wiceburmistrz Nowogardu zatrzymany przez CBA. "Zarzut żądania korzyści osobistej o charakterze seksualnym"

czytaj dalej

Sara James awansowała do finału programu "America's Got Talent". Przepustkę do ostatniego etapu amerykańskiego show dało jej wykonanie przeboju Eltona Johna "Rocket Man" we wtorkowym półfinale. Występ polskiej nastolatki zachwycił jurorów, publiczność i media, 14-latka od początku uznawana była za jednego z głównych faworytów do awansu.