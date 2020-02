Śmieci od dwóch tygodni zalegają w mieście. "Gmina nie ma pieniędzy na ich wywóz"

Nastąpiło to na wniosek gminy 15 stycznia. W piśmie do Zakładu Usług Komunalnych w Nowogardzie podpisanym przez zastępcę burmistrza Krzysztofa Kolibskiego czytamy: „Gmina Nowogard wnosi o zawieszenie w trybie natychmiastowym odbioru odpadów (…). Powyższe spowodowane jest brakiem środków pochodzących z wpłat od właścicieli nieruchomości (…) i tym samym koniecznością minimalizowania kosztów. Wnosimy, by powyższe obowiązywało do odwołania stosownym pismem”.