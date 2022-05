Zatrzasnęła kluczyki w samochodzie, w środku zostało niemowlę

czytaj dalej

Okazuje się, że te szalone 60 procentowe przeceny podczas Black Friday to jest naprawdę ułuda - powiedziała na antenie TVN24 adwokatka Eliza Kuna. Od 28 maja obowiązuje tzw. dyrektywa Omnibus, która ma wzmocnić ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami handlowymi. Chodzi m.in. o fałszywe przeceny, kiedy sklep najpierw podwyższa ceny, by następnie je obniżyć do pierwotnego poziomu, promując ten zabieg jako znaczącą obniżkę. Polski projekt przepisów implementujących Omnibusa do krajowego prawa wciąż jest na etapie prac rządowych.