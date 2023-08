Nieuprawnione nadanie sygnału radio-stop. Kolejne pociągi zatrzymane

W sobotę doszło do dwóch incydentów związanych z nieuprawnionym nadaniem sygnału radio-stop, który nakazuje zatrzymanie pociągów. Na linii kolejowej między Białogardem a Runowem Pomorskim (woj. zachodniopomorskie) musiał zatrzymać się pociąg towarowy. Natomiast pod Gdynią (woj. pomorskie) przymusowo stanęły trzy składy osobowe. Czynności wyjaśniające w sprawie incydentów na kolei prowadzi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W sobotę na tvn24.pl informowaliśmy, że w nocy z piątku na sobotę doszło do nadawania sygnału radio-stop za pomocą radiotelefonu przez nieznanego sprawcę. Do godziny 23.30 ponad 20 pociągów było opóźnionych. W komunikacie PKP Polskich Linii Kolejowych podawano, że "ze względów bezpieczeństwa", do godziny 2 wstrzymano ruch towarowy.