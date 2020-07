"Rodzice otoczeni parawanem nie widzieli, co się dzieje". Dwóch chłopców zaczęło się topić, ruszyli im na pomoc

Dwoje policjantów na urlopie zauważyło tonących chłopców. Od razu ruszyli na pomoc, a córka policjantki wezwała ratowników. - Dzieci były pod opieką rodziców, którzy otoczeni parawanem nie do końca jednak widzieli, co się dzieje - opisują funkcjonariusze. Dzieci udało się uratować.

- Sytuacja była bardzo dynamiczna. Dzieci były pod opieką rodziców, którzy otoczeni jednak parawanem nie do końca widzieli, co się dzieje. W pewnej chwili funkcjonariusze zauważyli, że chłopcy toną. Bez wahania skoczyli do wody - opisuje podkom. Krzysztof Wojsznarowicz z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.