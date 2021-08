Nie zauważyła motocyklisty, doszło do zderzenia. Nagranie ku przestrodze

Nie zauważyła nadjeżdżającego motocyklisty, uderzył w bok jej auta. 22-latek trafił do szpitala. Zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu, policja film udostępniła ku przestrodze.

W poniedziałek około godz. 22 na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Wojska Polskiego w Ełku 39-latka kierująca osobowym volkswagenem nie zauważyła jadącego motocyklisty. Doszło do zderzenia, 22-letni motocyklista trafił do szpitala. Oboje uczestnicy wypadku byli trzeźwi.

Wystarczy chwila nieuwagi, moment zawahania

"W pierwszym półroczu tego roku na drogach regionu odnotowaliśmy 51 wypadków z udziałem rowerzystów, a więc o cztery mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Niestety, wzrosła liczba wypadków z udziałem motocyklistów, z 28 w zeszłym roku, do 37 w tym" - przekazują warmińsko-mazurscy policjanci. "Rowerzyści i motocykliści należą do grupy uczestników ruchu drogowego najbardziej zagrożonych ciężkimi obrażeniami spowodowanymi wypadkiem drogowym. Aby do takiego wypadku doszło, naprawdę nie trzeba wiele. Wystarczy chwila nieuwagi, moment zawahania lub teoretycznie drobne wykroczenie na drodze. Przy kontakcie auta z kierowcą jednośladu konsekwencje mogą być bardzo poważne - przypominają.