Nie miał maseczki w sklepie, interweniowali policjanci, grozi mu więzienie

Gdańscy funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, który wszedł do sklepu spożywczego bez maseczki. Gdy próbowali go wylegitymować, postanowił przepchnąć ich i uciec. Teraz grozi mu więzienie.

– Funkcjonariusze podeszli do niego, podali powód interwencji i przystąpili do legitymowania. Mężczyzna ignorował polecenia policjantów i w pewnym momencie, przepychając swoim ciałem mundurowych, postanowił wyjść ze sklepu – opowiada asp. sztab. Chrzanowski.

Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę i przewieźli do policyjnego aresztu, gdzie został zmuszony do założenia maseczki. Sprawdzono go także alkomatem – miał pół promila alkoholu w organizmie. – Za niestosowanie się do obowiązku noszenia maseczki został ukarany mandatem. Dodatkowo po wytrzeźwieniu najprawdopodobniej usłyszy zarzut stosowania przemocy wobec funkcjonariusza wykonującego czynności służbowe – podsumowuje Chrzanowski. Za to grożą mu trzy lata więzienia.